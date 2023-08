Quero denunciar a bagunça que está rolando na estação de trem de Magalhães Bastos. Diversos passageiros clandestinos chegam a partir do muro, e isso acontece bem na frente da estação do BRT Vila Militar. É uma vergonha e faz a gente, os passageiros que pagam honestamente, parecermos palhaços. Já mandei um e-mail para a concessionária Supervia e estou aguardando que tome as providências necessárias.