Está cada dia mais difícil conseguir pegar um ônibus em Madureira. Na Rua Francisco Batista, por exemplo, diversas vans ficam paradas no ponto de ônibus, atrapalhando a visão dos usuários que estão aguardando, e até mesmo do motorista. Já vi uma reclamação parecida aqui no jornal, então imagino que o problema esteja afetando todos de Madureira. Precisamos de fiscalização.