Homem investigado por matar porteiro em edifício no Centro do Rio é procurado pela Polícia Civil

Rio - A Polícia Civil busca a identificação do responsável pela morte de um porteiro, identificado como José Jailton de Araújo, em um prédio residencial no Centro do Rio. O crime ocorreu no último dia 7 de agosto.



O crime ocorreu durante a noite, no interior do Edifício Alhandra, situado na Rua Carlos de Carvalho. As investigações estão a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Toda a ação foi gravada por imagens de câmeras de segurança.



As imagens mostram que o autor chegou ao local conduzindo uma motocicleta vermelha, vestindo um casaco com capuz e boné, carregando uma mochila utilizada para transporte de alimentos, fingindo ser entregador.

O suspeito, ainda não identificado, fugiu do local após matar o porteiro e roubar dois celulares Reprodução



Já no local, o suspeito aguarda em frente à entrada do edifício e aproveita a abertura da porta para moradores para adentrar ao prédio. Na portaria, ele aguarda os moradores pegarem o elevador enquanto finge falar ao telefone e mexe na mochila. Veja: Já no local, o suspeito aguarda em frente à entrada do edifício e aproveita a abertura da porta para moradores para adentrar ao prédio. Na portaria, ele aguarda os moradores pegarem o elevador enquanto finge falar ao telefone e mexe na mochila. Veja: