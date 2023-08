Rita Lee é homenageada com exposição no MetrôRio

Rio- Passageiros do Metrô das estações Saara/Presidente Vargas e Saens Peña/Tijuca agora podem aproveitar, em seu trajeto, uma exposição em homenagem à Rita Lee nos corredores dos terminais. Os bordados e pinturas que retratam a história da cantora foram inaugurados nesta quinta-feira (24), dia do artista.



Ao todo são 20 obras desenvolvidas pela artista visual Gaby Alves que estão divididas nos corredores das duas estações, sob curadoria de Vera Simões. O projeto começou, segundo a própria artesã, em fevereiro de 2022, quando encontrou uma foto da cantora no jardim.



"Comecei a série Rita Lee na pandemia, quando me deparei com uma foto dela no jardim, vestida de todas as cores do mundo, comecei a desenhar e bordar a Rita Lee, a Rita dos anos 60 , 70 , 80… eu cresci escutando Rita Lee, a cantora de cabelos vermelhos!."



Gaby também conta que tem uma relação familiar com a cantora. Uma paixão que vem desde infância.



"Fui apresentada a obra dela ainda criança pela minha tia. Aliás a exposição também é uma homenagem a ela , que sempre foi muito parecida com a Rita. Fisicamente e no modo de ser muito à frente do seu tempo", conclui.



A inauguração da exposição contou com a presença do cantor Reynaldo Costa, que se apresentou na estação Saara/Presidente Vargas.



"Eu me lembro que aos dez anos em sala de aula a professora promoveu um festival e a música que eu acabei ganhando foi da Rita Lee, que chama-se Mãe Natureza.", conta Reynaldo, que têm a cantora como referência.



A exposição Rita Lee fica disponível até o dia 24 de setembro. As obras são encontradas no corredor do acesso B (Alfândega), Estações Saara/Presidente Vargas, e no corredor do acesso C (Dr. Pereira dos Santos), Saens Peña/Tijuca.



Símbolo do rock nacional, Rita Lee foi diagnosticada com câncer no pulmão em 2021. A cantora morreu em casa, dois anos após a descoberta da doença, no dia 8 de maio de 2023.

Reportagem da estagiária Bruna Bittar, sob supervisão de Iuri Corsini.