Após dias de calor, chuva deve chegar ao rio durante fim de semana

Rio - Após quebrar o recorde de maior temperatura registrada em agosto, com 39,2º C, o Rio de Janeiro amanheceu parcialmente dublado nesta sexta-feira (25). Ainda assim, cariocas aproveitaram frestas de sol na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio. A virada de tempo, motivada por passagem de uma frente fria pelo oceano, deve deixar o fim de semana chuvoso na cidade.

O aguaceiro deve chegar ainda noite de sexta-feira e ter maior intensidade por volta das 22h. A previsão indica que sábado (26) terá um cenário parecido: manhã com céu nublado e pancadas de chuva ao longo do dia. Além disso, a temperatura terá uma queda abrupta, ficando entre 17º C e 23º C. Para quem for curtir o mega show do DJ Alok, em Copacabana, é melhor levar um guarda-chuva e agasalho.

No domingo (27), o transporte de umidade manterá o céu nublado e encoberto sobre a cidade, com previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento. Para fechar a semana marcada por recordes de calor, os cariocas devem sentir frio, já que a máxima será de 20º C.