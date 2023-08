Ministério Público investiga licitação realizada para compra de 14 veículos blindados pela PRF

Rio - A Justiça Federal autorizou, nesta sexta-feira (25), a produção de uma perícia em 14 "caveirões", adquiridos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Rio. O objetivo da ação é verificar as especificações técnicas dos veículos. No início de agosto, o Ministério Público Federal instaurou uma investigação para apurar possíveis irregularidades na aquisição dos carros blindados.



De acordo com o MPF, apurações preliminares identificaram indícios de fraude no processo de licitação, realizado em 2020, para compra dos veículos. Foram identificadas inconsistências relacionados à necessidade e urgência para aquisição dos blindados, além de um suposto conflito de interesses na confecção do atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa.



Após inspeção do Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial do MPF no Rio, realizada na sede da Superintendência da PRF, foi instaurada a investigação. No local, foram encontrados diversos veículos blindados pesados que, segundo informações obtidas pelo MPF, não estariam sendo utilizados por suposta inadequação técnica.



Na decisão da Justiça Federal, foi determinado que a Superintendência da PRF no Rio realize uma perícia, cujo laudo deve ser apresentado no prazo máximo de 30 dias. Além disso, foi determinado ao diretor-geral da PRF que preserve e disponibilize os 14 veículos blindados adquiridos para realização desse trabalho.