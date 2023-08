santo do dia

São Zeferino

Foi um papa da Igreja Católica que desempenhou um papel importante no desenvolvimento e organização da comunidade cristã no século II. Ele serviu como o 14º Papa, ocupando a posição de 199 a 217. Pouco se sabe sobre os primeiros anos da vida de São Zeferino. No entanto, sua liderança como papa deixou um impacto significativo. Durante seu pontificado, ele enfrentou desafios internos e externos, incluindo controvérsias teológicas e a necessidade de manter a unidade da Igreja. São Zeferino é lembrado por sua preocupação com os mártires e por seu apoio às comunidades cristãs.