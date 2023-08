Governo do Rio faz nova convocação de professores

Foi publicada no Diário Oficial de ontem a convocação de mais professores aprovados nos concursos de 2013 e 2014. Ao todo, 596 profissionais foram chamados para reforçar as salas de aula em todo o estado em diversas áreas, como Português, Matemática, História, Geografia, Ciências, Química, Biologia, Artes, Ensino Religioso, Línguas e Educação Física.

"Trabalhamos duro para conseguir chamar esses profissionais, que há anos aguardavam. O Rio de Janeiro teve dias muito difíceis no passado mas, com responsabilidade e dedicação, nossa gestão conseguiu reverter a situação e chamar os aprovados", disse o governador Cláudio Castro.

Os candidatos devem comparecer no local no dia e hora fixados pelo edital. Mais detalhes no link https://drive.google.com/file/d/16dXU6-gwtPifWT9R-iuNKBC2Vk9S5bAK/edit