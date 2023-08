Ontem, em pleno horário de almoço, que costuma tumultuar o trânsito da cidade, me deparei com um buraco enorme ao redor de um bueiro na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, em Duque de Caxias, na esquina com a Rua General Dionísio. Os próprios comerciantes colocaram cones para sinalizar, mas estava atrapalhando muito o trânsito. Solicito que resolvam o problema.