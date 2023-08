Moto se parte ao meio em grave acidente na Via Dutra, em Resende

Um motociclista, de 21 anos, morreu após colidir na traseira de um caminhão na noite de sexta-feira (25) na Via Dutra, em Resende. O acidente aconteceu no km 307, no sentido São Paulo.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o impacto da batida a moto se partiu ao meio. O jovem morreu na hora. O motorista do caminhão não se feriu.



O trânsito chegou a fluir pela esquerda durante o atendimento do acidente, mas já foi normalizado.