Complexo do Alemão recebe ação de saúde para mulheres

Rio - O Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, recebe, até o dia 30 de agosto, de 8h às 17h, um mutirão de saúde com atendimentos especializados para mulheres da região. A iniciativa é da startup social SAS Brasil e a expectativa é realizar 3.500 atendimentos com foco no rastreio de câncer de colo de útero, câncer de mama e tratamento de incontinência urinária.



O objetivo da ação, que começou na sexta-feira (25) e tem o apoio do Instituto Phi, é diminuir a fila de espera no Sistema Único de Saúde (SUS) para os exames de colo uterino, colposcopia, Papanicolau, assistência às mulheres com câncer de colo de útero, além de oferecer novos tratamentos como a tele colposcopia e laserterapia para incontinência urinária.



Ao todo, 3.200 atendimentos serão realizados entre os mais de 500 exames preventivos, 320 mamografias e os 100 procedimentos à laser. Além das moradoras da comunidade, uma ação odontológica está sendo desenvolvida para absorver a demanda pediátrica para procedimentos de frenectomia, cirurgia para a remoção do freio lingual ou labial. As pacientes serão selecionadas a partir da triagem com 1000 mulheres e apoio das secretarias de Saúde e da Mulher da Cidade do Rio de Janeiro



Dra. Adriana Mallet, co-fundadora e CMO da SAS Brasil, comenta sobre os objetivos da camapanha.“A SAS Brasil é referência em inovações com impacto social em saúde. Acreditamos que a inovação é uma ferramenta poderosa para ampliação de acesso para quem mais precisa”, afirmou.



A iniciativa também foi viabilizada graças à parceria da instituição de saúde e Instituto Alok, GasLive e Laser Fotona, que se uniram para realizar o projeto intitulado “Luz na Saúde”, idealizado por Alok e sua esposa, a médica Romana Novais, como um legado social do “Show do Século”, que acontecerá no dia 26 de agosto, na praia de Copacabana. A organização social Américas Amigas e a Roche também se uniram para disponibilizar mamografias para mulheres da região.



Romana Novais, co-fundadora do Instituto Alok e médica especialista em tricologia, celebra a ação. “É o nosso primeiro projeto na área da saúde no qual 100% dos atendimentos médicos serão somente para mulheres. Eu fico extremamente feliz em poder impactar positivamente na vida delas e colaborar de alguma forma com a saúde pública do nosso país. Logo quando me formei em medicina, eu prestei atendimento no SUS de São Paulo. Por isso, sei do impacto positivo que ações como estas podem trazer para a vida das pessoas”, disse.



“É muito importante para o Instituto Phi apoiar ações voltadas à saúde e principalmente às mulheres, que não conseguem ter acesso a exames necessários para a sua rotina, como mamografia, preventivo, entre outros. Esperamos que com essa iniciativa da SAS Brasil, muitas possam ter oportunidades de realizar os exames e prevenir algumas doenças”, explica Luiza Serpa, fundadora e diretora executiva do Instituto Phi.



SAS Brasil no Complexo do Alemão



O Complexo do Alemão foi a primeira comunidade do Rio de Janeiro a receber o projeto de telessaúde da SAS Brasil em 2020, durante a pandemia de covid-19. Foram realizados diversos teleatendimentos em dois anos, acompanhamento de pacientes com COVID-19 e consultas em mais de 20 especialidades médicas.