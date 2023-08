Confronto entre PM e criminosos termina com quatro presos na Avenida Brasil

Rio - Um confronto entre policiais militares e criminosos terminou com quatro presos, entre eles um ferido, durante a tarde deste sábado (26). Segundo a PM, os agentes foram atacados no bairro de Irajá, na Zona Norte, e a perseguição se estendeu até a chegada da Avenida Brasil. Na ação foram apreendidas uma pistola, munições e um veículo produto de roubo.



Ainda de acordo com a corporação, os militares do 41° BPM (Irajá) foram atacados pelo grupo de homens armados durante um patrulhamento na região. Os agentes ainda tentaram realizar a abordagem do veículo suspeito, quando os criminosos fugiram, sendo alcançados na chegada da avenida Brasil.



No local, os suspeitos desembarcaram do carro e atiraram contra os policiais, que reagiram. Houve confronto e logo após o cessar dos disparos, os agentes conseguiram prender quatro criminosos envolvidos na ação. Entre eles, um homem ficou ferido na troca de tiros e foi encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.



O caso foi encaminhado para a 27ª DP (Vicente de Carvalho).