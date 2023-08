Rotina de violência na região

O caso foi registrado inicialmente na 16ª DP (Barra da Tijuca). Os agentes realizam diligências para apurar a autoria e as circunstâncias do crime.

A favela da Muzema, assim como Gardênia Azul e Rio das Pedras, tem sido alvo de disputas entre milicianos e traficantes. Após forte domínio de grupos paramilitares por anos, a região sofre invasões frequentes da facção Comando Vermelho (CV), que tem comandado as comunidades. O objetivo da organização criminosa é expandir os pontos de vendas de drogas pela Zona Oeste e aumentar a área de controle do tráfico. Por conta disso, moradores convivem com uma intensa rotina de violência devido aos constantes confrontos e operações.