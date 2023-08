Bandidos atacam casa de vereador

Câmeras de segurança flagraram o momento em que criminosos armados atacaram a casa do vereador Marcelo Diniz (Solidariedade), na Muzema, no Itanhangá, Zona Oeste do Rio, na tarde de sexta-feira. Segundo o parlamentar, as gravações já foram entregues à Polícia Civil.

De acordo com a Polícia Militar, os disparos foram feitos por criminosos em uma área de mata próxima ao imóvel. No entanto, os suspeitos fugiram antes da chegada dos militares, que efetuaram buscas na região que resultaram na apreensão de dois carregadores de pistola e diversas munições.

Pelas imagens, é possível ver ao menos um homem encapuzado e com fuzil atirando contra uma 'vendinha' que fica no primeiro andar da casa, pertencente aos pais do vereador. No local, estavam presentes o pai do parlamentar, de 70 anos, que aparece sem camisa se protegendo dos tiros, a mãe e mais dois amigos.

Nas redes sociais, Diniz informou que cerca de cinco criminosos atiraram contra sua família, na casa onde ele mora desde criança. "Foram dezenas de tiros contra meu pai, minha mãe e dois amigos que tomavam café na pequena venda que os meus pais têm. Todos os tiros foram com intenção de matar, pois foram todos na altura da cabeça e peito. Reparem que quando meu pai se deita no chão, os tiros são para baixo. Felizmente, esses bandidos não conseguiram matar ninguém", disse.

No atentado, um funcionário da prefeitura foi baleado na perna, mas segundo o vereador ele já está em casa se recuperando e passa bem.

Normalmente, às sextas-feiras, o vereador está no local onde atende aos moradores. Porém, no momento do ataque ele cumpria agenda externa. Diniz assumiu seu mandato como vereador em 2021, no lugar de Dr. Jairinho, que teve seu mandato cassado ao ser acusado de matar o filho de sua namorada, Henry Borel.