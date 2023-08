DJ Alok começa 'Show do Século', na Praia de Copacabana, com grande público

Rio – Do alto de um palco de 30 metros no formato de pirâmide, Alok iniciou o 'Show do Século' neste sábado (26), na Praia de Copacabana, Zona Sul, com grande público, mesmo com chuva. O evento gratuito acontece em comemoração aos 100 anos do hotel Belmond Copacabana Palace e também aos 32 do DJ.



Apesar do palco ser no estilo 360º, grande parte do público trocou a areia molhada pela chuva pelo calçadão, se concentrando em frente ao hotel, onde está localizado o palco.

A atração conta com um espetáculo com drones, fogos e luzes, uma exibição inédita no Brasil, além de um mix de música eletrônica e samba.



A maior parte dos fãs chegou com menos de 2 horas para o show, que iniciou às 20h. Por volta das 18h50, por conta do grande movimento, os policiais militares responsáveis pela segurança acabaram liberando mais pessoas sem revista que anteriormente. A atração conta com um espetáculo com drones, fogos e luzes, uma exibição inédita no Brasil, além de um mix de música eletrônica e samba.

Mais cedo, passantes filmaram um turista sendo assaltado e espancado por um grupo, na areia da praia. Em nenhum momento aparece policiais para socorrer o homem.