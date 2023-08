Arleen Sorkin, dubladora de 'Arlequina', morre aos 67 anos

A atriz que deu vida à carismática vilã Arlequina com sua voz inconfundível, Arleen Sorkin, faleceu aos 67 anos. Além de sua contribuição marcante para a animação, Sorkin também brilhou em Days of Our Lives, famosa novela diurna norte-americana que estreou na NBC em 1965.



A notícia foi divulgada por James Gunn, uma das lideranças da DC Em uma postagem emocionada no Instagram, ele declarou: "Arleen Sorkin, a voz original e talentosa da Arlequina, nos deixou. Ela foi fundamental na criação de uma personagem que conquistou corações. Meus sentimentos à família e amigos."



A voz da Arlequina faleceu em 24 de agosto de 2023, conforme reportado pelo "The Hollywood Reporter". A causa da morte não foi divulgada. A atriz deixa marido, o produtor Christopher Lloyd, e dois filhos.

Arleen Sorkin: De Saturday Night Live à voz da Arlequina



A trajetória de Sorkin na televisão começou em 1982, quando ela fez uma breve aparição no Saturday Night Live. Em 1987, ela se destacou em Dueto, interpretando a personagem Geneva. Seu talento a levou a participar de outras produções, como Casa Aberta, Sonhe Acordado e Perry Mason: O Caso do Beijo Assassino



Mas foi em 1992 que Arleen encontrou seu papel mais icônico. Como a voz da Arlequina em Batman: A Série Animada, ela cativou fãs e reprisou o papel em diversas outras animações, como Superman: A Série Animada e Liga da Justiça. Seu talento também foi ouvido em jogos da DC, incluindo Batman: Asilo Arkham.



Além de sua carreira na animação, Sorkin também conquistou o público como Calliope Jones Bradford na popular novela Days of Our Lives.



A notícia de sua morte reverberou nas redes sociais. Mark Hamill, conhecido por interpretar Luke Skywalker na série Star Wars e por dublar o Coringa em diversas animações e jogos da DC, expressou sua tristeza no X, plataforma antes conhecida como Twitter.



