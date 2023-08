Bando espanca turista na areia

Um turista foi assaltado e espancado por um grupo, horas antes do 'Show do Século'. Mesmo caído, foi cercado por dezenas de pessoas - incluindo menores de idade - que o atacaram com socos e chutes. Um agressor chegou a deitar em cima da vítima enquanto esfregava seu rosto na areia. O grupo se dispersou quando ouviu apitos.

Adolescentes fizeram uma espécie de 'mutirão' do crime para roubar celulares durante o show. No Instagram, menores de idade compartilharam publicações do evento afirmando que os alvos seriam usuários de Iphone.

Cerca de 1.200 policiais militares atuaram no policiamento da orla, ruas internas do bairro, em 16 pontos de bloqueio sendo 8 pontos de revista nos principais acessos ao bairro, bem como os terminais de transporte público.

Além disso, foram instaladas grades para controlar o ingresso do público, em 16 pontos de bloqueio espalhados ao longo das principais vias da região e acessos a faixa de areia, onde foram realizadas revistas com detectores de metais nas ruas de acesso à orla.