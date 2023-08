Show de detidos em Copacabana

Em comemoração ao centenário do Hotel Copacabana Palace, o 'Show do Século, que aconteceu na noite de sábado, foi marcado por tumulto, furtos e arrastões na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 500 pessoas foram conduzidas às delegacias da região durante o evento.

A corporação informou que a maior parte dos suspeitos foram detidos durante as abordagens das equipes após terem sido flagrados praticando furtos.

Ainda segundo a PM, nos pontos de revista montados, mais de 150 objetos perfurocortantes, entre facas, alicates, estiletes e bisturis, foram apreendidos. A estratégia que já vinha sendo usada nos principais eventos da cidade, como o Réveillon e o Carnaval, foi realizada também no 'Show do Século'.

Através das redes sociais, internautas que estiveram no evento relataram a grande quantidade de roubos e furtos. "O show dele foi incrível, porém toda hora tinha um arrastão na areia e no calçadão, infelizmente Copacabana não dá pra curtir mais nada", escreveu um. "O que tem de relato de arrastões, roubos, furtos e etc em relação ao evento do Alok em Copacabana, é uma "festa". Infelizmente, não é novidade. Os eventos em Copa sempre tiveram problemas, mas pioraram muito nos últimos anos", disse outro.

Um vídeo publicado na internet mostra o momento exato de um suposto arrastão no calçadão. Nas imagens, parte da areia em frente ao palco fica com um "buraco", já que o público se afastou para buscar abrigo.