Interrupção da captação de água na ETA do Guandu afetou oito cidades e 11 milhões de pessoas

Rio - A interrupção da operação da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Guandu, em Nova Iguaçu , na manhã desta segunda-feira (28), prejudicou o fornecimento de água em oito cidades, incluindo a capital do estado e outros sete municípios da Baixada Fluminense. Ao todo, cerca de 11 milhões de pessoas foram afetadas.

O fechamento da ETA aconteceu depois que uma espuma branca apareceu no manancial de captação da unidade. De acordo com a Companhia de Águas e Esgotos do Rio (Cedae), a captação está prevista para ser retomada ainda nesta segunda-feira (28), mas o sistema só deve ser normalizado em 72 horas . Segundo a Cedae, a água que ainda chega nas casas da população está dentro dos padrões de potabilidade e é segura para consumo.

"Nossa perspectiva é de que o abastecimento retorne até o final do dia, desde que a água esteja segura para a gente retomar o sistema. Para as pessoas que ficam mais ao extremo da rede de distribuição, pode demorar até 72 horas para restabelecer o abastecimento, quem conta com cisterna e caixa d'água não deve sofrer muito", disse o diretor de saneamento e grande operação da Cedae, Daniel Okumura.

"A gente só vai voltar a captar água novamente quando a gente tiver a certeza de que esse componente químico na água não está mais presente ou que a sua concentração está dentro das normas de captação da água", completou o diretor-presidente da Companhia, Aguinaldo Ballon.

A distribuição de água para os moradores é responsabilidade de três concessionárias: Águas do Rio, Rio+Saneamento e Iguá. Responsável pelo abastecimento em 80% da população nesses locais, a Águas do Rio informou que 6,5 milhões de clientes foram afetados.

Por conta da interrupção na ETA Guandu, as empresas estão orientando seus clientes comerciais e residenciais a fazer o uso consciente de água. A previsão é que fluxo de fornecimento seja normalizado até quinta-feira (31).

A Iguá informou aos clientes que, até que a operação esteja totalmente restabelecida, o abastecimento de água pode registrar intercorrências, incluindo baixa pressão e falta d’água. A concessionária ainda ressaltou que, caso seja necessário, irá disponibilizar caminhões-pipa para locais emergenciais como hospitais, clínicas e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). A empresa ainda informou que não identificou nenhum aumento significativo no número de reclamações, considerando que o problema é em todos os bairros.

Investigação

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) iniciaram uma investigação para verificar a origem da espuma que apareceu no manancial do Rio Guandu, onde está localizada a captação ETA.

Técnicos da Cedae identificaram, na madrugada desta segunda-feira (28), despejo irregular de surfactante, composto químico presente em detergentes, e interromperam imediatamente a captação e a produção de água para cerca de 11 milhões de pessoas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

A espuma com um forte odor foi detectada por volta das 4h, na barragem principal do ETA Guandu, e os técnicos identificaram que foi provocada pela presença de substância sulfactante acima dos valores previstos pela legislação, que é de 0,5 ml por litro. Um protocolo de contingência foi adotado, paralisando a operação às 5h30, e o Inea foi acionado.

"Um manancial para captação para tratamento convencional não deve possuir no seu corpo a espuma, então, isso já é um fator para a gente interromper a captação e realizar os procedimentos de contigência da estação, quais são: paralisar as elevatórias de água tratada e desacelerar todo o sistema de tratamento de água da estação. Feito isso, a gente informa, imediatamente, ao Inea, que é o órgão responsável por todo o monitoramento da bacia, avisa à agência reguladora e começou a tomar as ações de monitorar a qualidade da água desse manancial, de forma que a gente consiga retomar a produção de forma segura para o abastecimento da população", explicou Okumura.

Segundo o presidente do Inea, Philipe Campello, o programa Alga (Acompanhamento de Licenças do Guandu e Adjacências) de monitoramento e proteção da manancial do Rio Guandu foi acionado para identificar onde ocorreu o lançamento do sulfactante, se ele continua ou foi pontual. O órgão já descartou que os rios que desaguam no Guandu tenham sido atingidos.

Campello afirmou ainda que a descarga se trata de um crime ambiental e que, junto com a DPMA da Polícia Civil e a Superintendência de Inteligência contra Crimes Ambientais (Sica), há um trabalho para identificar os responsáveis. "Esse lançamento é criminoso e pode ter vindo de plantas licenciadas, como pode ter sido feito por alguma operação difusa, ou seja, algum cidadão que, por ventura das chuvas ou outros fatores, resolveu descarregar um caminhão ou algum tipo de veículo com esse sulfactante que a gente está presenciando na água".

O presidente esclareceu também que mesmo que o lançamento tenha sido feito por um empresa licenciada, ainda configura crime ambiental por não ter sido comunicado ao Inea. "Quando ela (planta licenciada) tem alguma inconformidade ambiental, ela tem que avisar imediatamente ao órgão ambiental, para que ele tome as medidas. Então, a partir do momento que a gente estava passando essa situação e não foi informado ao órgão, por mais que seja uma área licenciada, ela já está ocorrendo em uma dupla inconformidade, que é a do lançamento e a de não ter avisado ao órgão ambiental. A gente vai fazer esse recorte, vai atrás de identificar esse real infrator e vai puní-lo de forma exemplar".

De acordo com o delegado Wellington Vieira, titular da DPMA, as equipes estão realizando um exame pericial em um local onde o responsável pode ter jogado esse produto para poder apontar um suspeito pelo crime.

Locais afetados

- Distribuição pela Águas do Rio

• Rio De Janeiro Água Santa, Abolição, Acari, Alto Da Boa Vista, Anchieta, Andaraí, Bancários, Barros Filho, Benfica, Bento Ribeiro, Bonsucesso, Botafogo, Brás De Pina, Cachambi, Cacuia, Caju, Campinho, Cascadura, Catete, Catumbi, Cavalcanti, Centro, Cidade Nova, Cidade Universitária, Cocotá, Coelho Neto, Colégio, Complexo Do Alemão, Copacabana, Cordovil, Cosme Velho, Costa Barros, Del Castilho, Deodoro, Encantado, Engenheiro Leal, Engenho Da Rainha, Engenho De Dentro, Engenho Novo, Estácio, Flamengo, Freguesia (Ilha), Galeão, Gamboa, Gávea, Glória, Grajaú, Guadalupe, Higienópolis, Honório Gurgel, Humaitá, Inhaúma, Ipanema, Irajá, Jacaré, Jacarezinho, Jardim América, Jardim Botânico, Jardim Carioca, Jardim Guanabara, Lagoa, Lapa, Laranjeiras, Leblon, Leme, Lins De Vasconcelos, Madureira, Mangueira, Manguinhos, Maracanã, Maré, Marechal Hermes, Maria Da Graça, Méier, Moneró, Olaria, Osvaldo Cruz, Parada De Lucas, Parque Anchieta, Parque Colúmbia, Pavuna, Penha, Penha Circular, Piedade, Pilares, Pitangueiras, Portuguesa, Praça Da Bandeira, Praça Seca, Praia Da Bandeira, Quintino Bocaiúva, Ramos, Riachuelo, Ribeira, Ricardo De Albuquerque, Rio Comprido, Rocha, Rocha Miranda, Rocinha, São Cristóvão, Sampaio, Santa Teresa, Santo Cristo, São Conrado, São Francisco Xavier, Saúde, Tauá, Tijuca, Todos Os Santos, Tomás Coelho, Turiaçú, Urca, Vasco Da Gama, Vaz Lobo, Vicente De Carvalho, Vidigal, Vigário Geral, Vila Da Penha, Vila Isabel, Vila Kosmos, Vila Valqueire, Vista Alegre e Zumbi.



• Belford Roxo: Andrade Araujo, Areia Branca, Santo Antônio Da Prata, Centro, Heliópolis, Bom Pastor, Barro Vermelho, Piam, Santa Amélia, São Francisco De Assis, Nova Piam, Xavantes, Recantus, Shangri-Lá, Nova Aurora, Maringá, São Vicente, Santa Maria, São Bernardo, Pauline, Itaipu, Parque Dos Ferreiras, São José, Glaucia, Lote Xv, Santa Tereza, Redentor Das Graças.



• Duque De Caxias: Parque Duque; Bar Dos Cavaleiros; Periquito; Vila São Luiz; Olavo Bilac; Centenário; Gramacho; Dr. Laureano; Parque Sarapuí; Jardim 25 De Agosto; Centro; Parque Fluminense; Vila São José; e São Bento.



• Mesquita: Bairro Industrial; Bnh; Vila Emil; Cruzeiro Do Sul; Santo Elias; Banco De Areia; Jacutinga; Juscelino; Rocha Sobrinho; Centro; Edson Passos; Cosmorama; Coréia; Alto Uruguai; Santa Terezinha; Chatuba e Vila Norma.



• Nilópolis: Santos Dumont; Nova Cidade; Frigorífico; Nossa Senhora De Fátima; Centro De Olinda; Da Mina; Cabral; Paiol; Cabuí­S Ii; Novo Horizonte; Cabuí­S; Tropical; Centro; Manoel Reis I e Manoel Reis Ii.



• Nova Iguaçu: Nova América; Engenho Pequeno; Vila Operária; Prata; Vila Nova; Geneciano; Miguel Couto; Vila Guimarães; Inconfidência; Austin; Rodilândia; Tinguazinho; Cacuia; Riachão; Palhada; Rosa Dos Ventos; Comendador Soares; Campo Alegre; Caonze; Rancho Novo; Kennedy(Caioba); Viga; Califórnia; Centro; Jardim Tropical; Jardim Alvorada; Luz; Ouro Verde; Jardim Iguaçu; Chacrinha; Santa Eugênia; Moquetá; Posse; Nova Era; Danon; Jardim Pernambuco; Cerâmica; Jardim Palmares; Valverde; Ipiranga; Marapicu; Cabuçu; Km 32; Paraíso; Lagoinha; Prados Verdes e Jardim Guandú.



• Queimados: Paraíso; Pedreira; Três Pontes; Inconfidência; Sarapó; Riachão; Vila São João; Coimbra; Vila Americana; Santo Expedito; Centro; São Roque; Ponte Preta; Vila Nascente; Vila Pacaembu; Tinguá; Fanchem; Jardim Queimados; São Cristovão e Valdoriosa.



• São João De Meriti: Coelho Da Rocha; Éden; Jardim Sumaré; Parque Araruama; Jardim Metrópole; Jardim Paraiso; Vilar Dos Teles; São Matheus; Engenheiro Belford; Centro; Vila Tiradentes; Jardim Meriti; Vila Rosali; Agostinho Porto; Venda Velha e Tomazinho.

- Distribuição pela Rio+Saneamento

Bangu, Barra de Guaratiba, Campo dos Afonsos, Campo Grande, Cosmos, Deodoro, Guaratiba, Ilha de Guaratiba, Inhoaíba, Jabour, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Paciência, Padre Miguel, Pedra de Guaratiba, Realengo, Santa Cruz, Santíssimo, Senador Camará, Senador Vasconcelos e Sepetiba.

- Distribuição pela Iguá

Barra da Tijuca, Camorim, Cidade de Deus, Curicica, Freguesia (Jacarepaguá), Gardênia Azul, Anil, Grumari, Itanhangá, Jacarepaguá, Joá, Pechincha, Recreio dos Bandeirantes, Tanque, Taquara, Vargem Grande, Vargem Pequena e Praça Seca (parcialmente).