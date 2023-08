Rio inicia a semana com 5.785 vagas de empregos e estágios

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro fecha o mês de agosto com 5.785 oportunidades de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil. Do total das vagas oferecidas, 1.538 são de estágio e Jovem Aprendiz. Confira:



SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), oferece 948 vagas de emprego, com e sem experiência, diversos bairros nas zonas sul, central, norte e oeste, inclusive estágios, dos quais 507 para trabalhadores em geral, e 441 são para pessoas com deficiência (PCD) em diversas áreas como operação de telemarketing, auxiliar de lavanderia, padeiro, costureira, bombeiro hidráulico, motorista de caminhão e outras.

"Continuamos com o mercado de trabalho aquecido, oferecendo quase mil novas oportunidades de emprego essa semana. Entre os principais destaques, 200 vagas para operador de telemarketing receptivo aqui pertinho da Prefeitura, na Cidade Nova", comenta o secretário municipal de Trabalho e Renda, Everton Gomes.

Interessados devem acessar o site https://bit.ly/Cadastro_de_Vagas_SMTE . As pessoas com deficiência (PCD) podem enviar também o currículo para vagaspcd.smte@gmail.com

Luandre



A Luandre, empresa de soluções de RH, oferece 180 vagas, com salários entre R$ 1 mil a R$ 6.500 para diversos cargos, como: Vendedor Externo, Auxiliar de Suprimentos, Auxiliar de Logística, Promotor, Operador de Empilhadeira, Agente Atendimento II, Faturista, Técnico de Enfermagem - UTI Adulto, Bibliotecário Jr, Técnico de Automação, Técnico de Sistemas, Coordenador de Produção (Vestuário), Enfermeiro, Enfermeiro - Emergência Adulto, Analista Pleno Financeiro e Consultor Relacionamento Prestadores I.

Os candidatos interessados devem se cadastrar no site https://candidato.luandre.com.br/

Mudes



A Fundação Mudes oferece, nesta semana 262 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site: www.mudes.org.br

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: Administração (74), Engenharia (45) e Comunicação Social (12). Ainda há vagas para cursos como Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Letras, Gastronomia, Informática, Medicina, Pedagogia, Veterinária, Sistemas de Informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 41 vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 43 no total e também 21 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 67 vagas. Sendo técnico em Administração (10) e Eletrotécnica (6). Há vagas também para técnico em Turismo, técnico em Segurança do Trabalho, técnico em Higiene Dental entre outras.

Ciee





O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) oferta 1.153 oportunidades de estágio, sendo que 728 para Ensino Superior. Os interessados devem acessar o site: http://www.ciee.org.br/

Em Barra Mansa , há cinco vagas para Administração, uma para Jurídico, três para Psicologia, duas para Comunicação e duas para Construção Civil. Já em Campos , há cinco vagas para Administração, uma para Elétrica-Eletrônica e uma para Comunicação.

Em Duque de Caxias , há cinco vagas para Jurídico, uma para Ciências Contábeis, uma para Engenharia de Produção, uma para Arquitetura e Urbanismo, três para Marketing, duas para Administração, duas para Construção Civil e uma para Transporte.

Já em Macaé , são 25 oportunidades para Administração, uma para Engenharia de Produção, quatro para Arquitetura e Urbanismo, oito para Marketing, quatro para Construção Civil, seis para Contabilidade, cinco para Esportes, 25 para Produção Mecânica, três para Educação, uma para Farmácia e duas para Jurídico.

Em Niterói , são 16 vagas para Administração, seis para Contabilidade, três para Marketing, duas para Informática, uma para Comunicação, 14 para Educação, duas para Design, cinco para Engenharia de Produção, uma para Indústria, uma para Biblioteca, duas para Gastronomia, uma para Psicologia, duas para Jurídico, uma para Produção Mecânica, duas para Arquitetura e Urbanismo, uma para Saúde e uma para Construção Civil.

Em Nova Friburgo , há duas vagas para Educação, uma para Saúde e uma para Contabilidade. Já em Nova Iguaçu , há uma oportunidade para Administração, uma para Educação, duas para Engenharia de Produção e uma para Meio Ambiente.

Em Petrópolis , há 16 vagas para administração, uma para Ciências Contábeis, dez para Educação, uma para Comunicação Social e cinco para Psicologia. Já em Resende , há uma oportunidade para Biologia, uma para Elétrica- Eletrônica, uma para Jurídico e uma para Produção Mecânica.

No Rio de Janeiro , há 165 vagas para Administração, 23 para Ciências Econômicas, 17 para Comunicação Social, 22 para Construção Civil, 25 para Ciências Contábeis, quatro para Design, 22 para Educação, 15 para Elétrica-Eletrônica, 13 para Informática, 74 para Jurídico, 34 para Marketing, cinco para Produção Mecânica, duas para Psicologia, duas para Química, cinco para Engenharia de Produção, dez para Arquitetura e Urbanismo, uma para Saúde, seis para Comércio Exterior, cinco para Letras, duas para Licenciatura, dez para Arquivologia, dez para Turismo e Lazer, uma para Nutrição, cinco para Gastronomia, duas para Esportes, duas para Farmácia, uma para Transportes, uma para Biologia, uma para Geomática, uma para Indústria e duas para Meio Ambiente.

Já em Teresópolis , há duas oportunidades para Administração, uma para Informática, quatro para Jurídico, uma para Licenciatura, uma para Psicologia, uma para Engenharia de Produção e uma para Educação.

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 425 vagas. Em Barra Mansa , são 17 oportunidades para Aprendiz, sete para Ensino Médio, uma para Técnico em Meio Ambiente e uma para Mecânica.

Em Campos , há uma vaga para Aprendiz, três para Ensino Médio, cinco para Técnico em Administração e uma para Técnico em Saúde. Já em Duque de Caxias , há nove oportunidades para Aprendiz, duas para Técnico em Administração e duas para Técnico em Saúde.

Em Macaé , são 21 vagas de Aprendiz, 25 para Ensino Médio, uma para Técnico em Administração e uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica.

Já em Niterói , há 68 vagas para Aprendiz, 14 para Ensino Médio, duas para Técnico em Elétrica-Eletrônica, uma para Técnico em Administração, uma para Técnico em Saúde e uma para Técnico em Segurança do Trabalho.

Em Nova Friburgo , há quatro vagas para Aprendiz. Já em Nova Iguaçu , há quatro ofertas para Aprendiz.

Em Petrópolis , há duas vagas para Aprendiz e uma para Ensino Médio.

No Rio de Janeiro , há 156 vagas para Aprendiz, 36 para Ensino Médio, uma para Técnico em Administração, 14 para Técnico em Elétrica-Eletrônica, nove para Técnico em Indústria, duas para Técnico em Saúde e nove para Técnico em Construção Civil.



Em Teresópolis , há duas oportunidades para Aprendiz e uma para Ensino Médio.

Isbet

O Instituto Brasileiro Pró-educação, Trabalho e Desenvolvimento (ISBET) oferta 123 vagas. São 61 oportunidades para Jovem Aprendiz e 62 para Estágio. Há vagas de Jovem Aprendiz nos ramos: Restaurante, Logística, Varejo e Administração.



Para Estágio, há oportunidades em Atendimento ao Público, Alimentício, Administrativo e Lanchonete.



Todos os interessados devem realizar o cadastro no site http://www.isbet.org.br , e, posteriormente, agendar uma orientação profissional.

Setrab



A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) oferece 2.243 oportunidades de empregos e estágios no Rio de Janeiro. São 828 vagas de emprego formal com salários que podem chegar a R$ 7.920. Para quem procura estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há 1.415 oportunidades.

A região Metropolitana tem 583 oportunidades, 138 delas direcionadas especialmente a Pessoas com Deficiência (PcD), com destaque para as funções de assistente administrativo e fonoaudiólogo, nos bairros de Copacabana e Glória, respectivamente, com remuneração que pode chegar a seis salários mínimos (R$ 7.920).

a mesma região oferece ainda vagas com salários de R$ 5.280, como a de gerente de loja e supermercado, que exige Ensino Médio e experiência. Para quem tem apenas o ensino fundamental, há oportunidades como as de auxiliar de cozinha, auxiliar de encanador e carpinteiro, entre outras.

Já na Região Norte, todas as oportunidades estão no centro de Macaé e são direcionadas a PcD: há quatro vagas para agente de portaria, três para auxiliar de limpeza, duas para pedreiro, e uma para pedreiro de acabamento.

Na região do Médio Paraíba, foram captadas 37 vagas, cujas maiores remunerações chegam a R$ 3.960 para auxiliar técnico de refrigeração e gerente de farmácia, ambos na cidade de Volta Redonda. Há também vagas para operador de caixa, repositor de supermercado e técnico mecânico, todas sem necessidade de experiência anterior.

Na Região Serrana, todas as 198 oportunidades oferecidas são para Teresópolis, com remuneração média de dois salários mínimos. Há ainda 10 oportunidades para motorista de caminhão e 33 para técnico de suporte de TI.

Os interessados devem se inscrever através do site, http://www.trabalho.rj.gov.br/

Rede Incluir

O Instituto Rede Incluir disponibiliza mais de 60 vagas para profissionais com deficiência (PcD) no estado do Rio de Janeiro. As vagas são para o Ensino Médio e Superior e é necessário experiência de pelo menos 6 meses na função.

As oportunidades são para a zona oeste, sul, norte e zona central do Rio de Janeiro, além de Piraí e Cordeiro, no interior. Os interessados devem se cadastrar no instituto enviando o currículo para recrutamento@redeincluir.com.br , junto com laudo atestando a deficiência.

As vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência e Reabilitados do INSS disponíveis são: Ajudante de distribuição, Motorista de distribuição, Auxiliar de movimentação, Manobrista, Auxiliar de Logística, Motorista de bitrem, Motorista de distribuição, Motorista de van, Motorista, Enfermeiro, Técnico em Enfermagem, Fisioterapeuta, Fonoaudiologia, Médico, Psicólogo, Auxiliar de almoxarifado, Auxiliar de escritório, Auxiliar administrativo, Auxiliar de farmácia, Auxiliar de rouparia, Almoxarife, Analista de RH, Fisioterapeuta, Analista administrativo, Assistente administrativo, Assistente social, Técnico em Informática e Nutricionista.

Gerando Vidas



A Comunidade Católica Gerando Vidas oferece 366 vagas. As oportunidades em destaque são: Operador de loja, Operador de caixa, Auxiliar de logística e Auxiliar de serviços gerais.

As inscrições são feitas através do site, https://www.youtube.com/@comunidadegerandovidas

Prefeitura de Japeri





As vagas são para as áreas de assistente de creche, assistente social, cuidador de alunos com necessidades especiais, fonoaudiólogo, nutricionista, orientador educacional e pedagógico, professores de artes, ciências, educação física, geografia, história, inglês, língua portuguesa e matemática, além de professor de educação básica e educação especial, psicólogo, psicopedagogo e supervisor educacional. Os salários variam entre R$ 1.705,55 e R$ 3.362,94.



Os valores das inscrições são de R$ 100 para ensino superior e R$ 80 para o ensino médio. A Prefeitura de Japeri, por meio da Secretaria Municipal de Educação, publicou na quarta-feira, 23, o edital do Concurso Público da Educação no Diário Oficial do Município. Serão mais de 400 vagas em 20 áreas diferentes. As inscrições estarão abertas a partir desta segunda, 28, até o dia 26 de setembro, no site

Grupo Attua







A recrutadora de RH Grupo Attua está com 50 vagas para as áreas de Técnico de TI, Engenheiro comercial, Mecânico manutenção industrial, Analista fiscal, Cabelereiro e Vendedor. As inscrições são feitas pelo site, https://selecao.grupoattua.com.br/

Programa Estágio e Trainee Red Bull 2024

O programa de Estágio e Trainee da Red Bull está com diversas vagas disponíveis. As oportunidades de estágio disponíveis são para desempenhar funções em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Recife (PE) nas áreas de Vendas, Marketing, Operações, Finanças e RH.

Podem se candidatar os jovens graduandos em cursos de Exatas e Humanas com data de conclusão da graduação após dezembro de 2025. As inscrições podem até o dia 20 de setembro, no site https://www.bettha.com/estagioredbull2024