Homem tinha aves silvestres e macacos em casa

Um homem foi preso por agentes da Polícia Federal por manter, de forma ilegal, aves silvestres e macacos-prego em sua casa, no bairro Coreia, em Mesquita, na Baixada Fluminense. A prisão aconteceu na última sexta-feira.

No total, o homem estava em posse de 44 aves silvestres e dois macacos. As espécies resgatadas incluíam macaco-prego, trinca-ferro ("Saltator similis"), tiziu ("Volatinia jacarina"), e coleirinho-do-brejo ("Sporophila colaris"), entre outros animais.

De acordo com a Polícia Federal, as espécies apreendidas têm alto valor no mercado clandestino e são frequentemente utilizadas em competições de canto ilegais.

Os animais resgatados foram entregues ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para reabilitação. Já o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal de Nova Iguaçu, onde foi preso em flagrante com base na Lei de Crimes Ambientais.