Recentemente, por volta das 9h30, um motorista de ônibus da linha 56 (Alcântara X Neves), da Viação Galo Branco, me deixou parado na rua ao ver que eu estava com uma carteira de identidade em mãos. Não é a primeira vez que isso acontece. É um absurdo que façam uma coisa dessas com idosos, que estão apenas exercendo um direito. É ainda mais humilhante ter que reclamar.