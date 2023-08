Morre a cantora Lana Bittencourt, aos 91 anos

Rio - A cantora Lana Bittencourt morreu, nesta segunda-feira (28), aos 91 anos, em Petrópolis, Região Serrana do Rio. A artista teve uma parada cardíaca e pulmonar no Hospital Alcides Carneiro, em Correias. A informação foi confirmada pela produtor musical e jornalista Rodrigo Faour, na noite desta segunda-feira.

A cantora, conhecida por ser um dos destaques da "Era de Ouro do Rádio", estava internada desde julho para tratar de uma infecção urinária e uma bactéria no organismo. Inicialmente ela foi internada em uma UPA do município, porém devido ao agravamento do quadro clínico foi transferida para o Hospital Alcides Carneiro.

Considerada o Cauby Peixoto na versão feminina, Lana tinha um trabalho para ser lançado com o marido, o maestro Mirabeaux, no fim de setembro. O álbum intitulado "Doce União", traz canções de grandes artistas, na voz de Lana Bittencourt, com a parceria do maestro.

Carreira

Lana foi descoberta no rádio e, depois, foi para o disco, estreando em 1954. Um ano depois, assinou com a Columbia, onde gravou boleros, tangos e canções em inglês e espanhol. Em 1957 vendeu 700 mil discos por causa da canção "Little darling". Lana também se aventurou no cinema e voltou a gravar músicas com Tom Jobim.