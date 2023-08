Paes se revolta após apresentação de mulher 'galopando' em escola: 'Absurdo'

Rio - O prefeito Eduardo Paes reagiu com indignação a uma apresentação de escola com o funk intitulado "Cavalo ficou tarado" que foi realizada para crianças e adolescentes no Ciep Luiz Carlos Prestes, na Cidade Deus, na Zona Oeste. O pronunciamento do prefeito ocorreu nesta segunda-feira (28) após repercussão do vídeo que mostra uma mulher com máscara de cavalo 'galopando' em um homem no pátio da instituição na frente dos alunos.



"Olha os cavalos no cio". "Vem mulher, vem galopando que o cavalo tá chamando". "Cavalo taradão". "Cavalo ficou danado, galopa de frente, galopa de lado". "Ela toma, ela vai pra frente, ela vai pra trás". "Depois senta e rebola". Esses são alguns trechos da música apresentada na escola.



Ainda durante a apresentação, três homens com roupas de bailarina aparecem saltando no meio do pátio e realizando passinhos de funk.



De acordo com o prefeito, o vídeo é absurdo e inapropriado para o ambiente escolar. "Queria entender o que se passa na cabeça de alguém que acredita que isso possa ser apresentado para crianças. Eu reagi como qualquer pessoa lúcida que vê essa gravação, com muita indignação e repúdio", disse.



Paes reforçou também que vai endurecer o controle sobre qualquer atividade realizada nas escolas municipais. "A criança está na escola para estudar, aprender, desenvolver habilidades. Nós vamos endurecer o controle sobre qualquer apresentação, atividades ou palestras feitas nas escolas municipais principalmente por esses grupos independentes para que isso não volte a acontecer. Eu não admito que a gente desperdice tempo e exponha crianças a esse tipo de conteúdo", complementou.



O prefeito ainda informou que o grupo está proibido de se apresentar em qualquer instituição de ensino. "Se houver qualquer recurso público envolvido vai ter que ser devolvido porque a prefeitura só autoriza atividades de classificação livre na escola. Aliás, mais uma má fé desse grupo que se apresentou à direção da escola como se esse absurdo fosse de classificação livre", explicou.



Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que repudia completamente a apresentação que foi realizada por esse grupo independente no Ciep Luiz Carlos Prestes. De imediato, também já foi proibida qualquer apresentação do grupo nas unidades da rede municipal. Além de ser aberta uma sindicância.

"O grupo agiu de má fé e encaminhou diretamente para a escola uma proposta de espetáculo com classificação livre, ou seja, para todas as idades. Conteúdo, no final da apresentação, exibiram conteúdo completamente inadequado para as crianças. A Secretaria reforça que é a favor de manifestações artísticas culturais, mas que sejam apropriadas para o ambiente escolar e de acordo com a faixa etária", disse em comunicado.