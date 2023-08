Polícia já identificou criminoso que matou porteiro em prédio no Centro

Rio - A Polícia Civil já tem a identidade do homem que matou o porteiro José Jailton de Araújo, no último dia 7 de agosto, em prédio no Centro do Rio. O nome do criminoso não foi divulgado, mas os agentes confirmaram que ele tem diversas anotações criminais.



Segundo a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), responsável pela investigação, o autor tem passagens por lesão corporal, dano, desobediência, receptação, furto, roubo, porte de arma de fogo e tentativa de homicídio.



A identidade do acusado foi obtida com auxílio das imagens das câmeras de segurança do prédio onde Jailton trabalhava. No registro, o assaltante tenta esconder, mas acaba mostrando seu rosto para o circuito interno.



A partir de agora, a polícia corre para localizar o assaltante e colocá-lo na cadeia. O caso aconteceu no último dia 7, quando o porteiro trabalhava no turno da noite.

Polícia procura investigado de latrocínio de porteiro no Centro do Rio.



Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/3aTuUp5EmG — Jornal O Dia (@jornalodia) August 25, 2023

O acusado apareceu, disfarçado de entregador de delivery, anunciou o assalto e pedia para acessar uma sala de reunião que ele acreditava existir no imóvel. Com a negativa, os dois entraram em luta corporal, mas o bandido conseguiu se desvencilhar e atirou no porteiro. Jailton morreu na hora.



Nesta segunda-feira (29), o Disque Denúncia já havia divulgado um cartaz pedindo ajuda para identificar o autor do disparo. A postagem trazia a pergunta "Quem é ele?".

Segundo a DHC, as buscas pelo autor do latrocínio continuam, e a polícia solicita que informações sobre a localização do procurado seja repassada para o Disque Denúncia. Denuncie a localização do envolvido na morte do porteiro José Jailton de Araújo, de forma anônima, ao Disque Denúncia:



Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ