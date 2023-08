Após cancelar pacotes, 123 milhas entra com pedido de recuperação judicial

Belo Horizonte - A empresa 123 milhas protocolou nesta terça-feira (29) no Tribunal de Justiça de Minas Gerais um pedido de Recuperação Judicial. De acordo com a compania, a medida tem como objetivo "assegurar o cumprimento dos compromissos assumidos com clientes, ex-colaboradores e fornecedores".

"A Recuperação Judicial permitirá concentrar em um só juízo todos os valores devidos. A empresa avalia que, desta forma, chegará mais rápido a soluções com todos os credores para, progressivamente, reequilibrar sua situação financeira", diz trecho de comunicado enviado à imprensa.

"A 123milhas ressalta que permanece fornecendo dados, informações e esclarecimentos às autoridades competentes sempre que solicitados. A empresa e seus gestores se disponibilizam, em linha com seus compromissos com a transparência e a ética, a construir conjuntamente medidas que possibilitem pagar seus débitos, recompor sua receita e, assim, continuar a contribuir com o setor turístico brasileiro", informa em outro trecho da nota.

A 123 milhas se viu em meio a crise após anunciar no dia 18 de agosto o cancelamento de pacotes da linha promo e oferecer um voucher como forma de reembolso aos compradores. Após a proposta apresentada, a companhia foi interpelada pelo Procon de diversos estados, além de sofrer derrotas judiciais após consumidores acionarem a Justiça, chegando a ter as contas bloqueadas.

Na última segunda-feira (28), a empresa também demitiu funcionários alegando que a redução do tamanho da equipe é parte de um plano de reestruturação. Entretanto, o número de desligados não foi divulgado e segundo ex-colaboradores, centenas de pessoas foram afetadas.