Corpo de Lana Bittencourt é cremado no Rio, após velório aberto ao público

Rio - O corpo da cantora Lana Bittencourt foi cremado, nesta terça-feira (29), no Memorial do Carmo, localizado no Caju, na Zona Portuária do Rio. Amigos, familiares e fãs se despediram da artista, que morreu aos 91 anos, na segunda-feira, em velório realizado no mesmo local, das 7h às 15h. Destaque na Era de Ouro do Rádio, a famosa teve uma parada cardiorrespiratória no Hospital Alcides Carneiro, em Correias, bairro de Petrópolis, na Região Serrana.

Lana estava internada desde julho para tratar uma infecção urinária bacteriana. Inicialmente ela foi internada em uma UPA do município, mas devido ao agravamento do quadro clínico foi transferida para o Hospital Alcides Carneiro.

Considerada a versão feminina de Cauby Peixoto, Lana tinha um trabalho para ser lançado com o marido, o maestro Mirabeaux, no fim de setembro. O álbum, intitulado "Doce União", traz canções de grandes artistas na voz de Lana com a parceria do maestro.

Lana foi descoberta no rádio e lançou o disco de estreia em 1954. Um ano depois, assinou com a Columbia Records, onde gravou boleros, tangos e canções em inglês e espanhol. Em 1957 vendeu 700 mil discos por causa da canção "Little darling". Ela também se aventurou no cinema.