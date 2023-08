Testemunhas serão ouvidas pela polícia após morte de funcionária em empilhadeira

Rio - A Polícia Civil deve começar a ouvir testemunhas a partir desta quarta-feira (30), na investigação da morte da funcionária Michele Santana da Silva, de 45 anos, que caiu de uma empilhadeira no supermercado Assaí Atacadista, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio, na madrugada de segunda-feira (28). Outro funcionário, Atanásio Júnior, 23, que também estava no equipamento, foi encaminhado para o hospital e, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), já recebeu alta.



Segundo o delegado responsável pelo caso, Marcus Henrique de Oliveira Alves, titular da 17ª DP (São Cristóvão), imagens de câmeras do supermercado foram solicitadas para apurar as circunstâncias do acidente. A polícia também fez uma perícia no local.



A queda teria ocorrido quando Michele e Atanásio estavam em uma plataforma da empilhadeira e o equipamento se deslocou. Segundo relatos, as vítimas estariam usando equipamento de proteção.



Em nota, o Assaí Atacadista confirmou o acidente e informou que a mulher era prestadora de serviço da empresa Inventory. O supermercado afirmou que está "priorizando o suporte aos familiares de Michele neste triste momento e acompanhando o estado de saúde de Atanásio" e "contribuindo e à disposição das autoridades para a apuração das causas do acidente". Confira a íntegra ao final. A reportagem do Dia tenta contato com a Inventory. O espaço está aberto para manifestação.

Nota Assaí Atacadista

"Um acidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira em uma unidade de São Cristóvão, levando, lamentavelmente, Michele Silva, prestadora de serviço da empresa Inventory, a óbito. O outro colaborador envolvido (Atanasio Júnior) foi prontamente encaminhado ao hospital com ferimentos leves e está sob cuidados médicos para observação. Seguimos priorizando o suporte aos familiares de Michele neste triste momento e acompanhando o estado de saúde de Atanásio. Ainda, estamos contribuindo e à disposição das autoridades para a apuração das causas do acidente."