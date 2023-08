Aqui na Estrada Adhemar Bebiano, na altura do número 3.120, no bairro Inhaúma, as calçadas servem apenas pra enfeitar. Não dá pra passar pedestres, e muito menos cadeirantes ou outras pessoas com deficiências. As calçadas estão todas ocupadas por barracas e carros que as fazem de estacionamento. Tomaram todo nosso espaço e isso não pode ser normal.