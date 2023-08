Polícia prende homem suspeito de matar mulher trans a facadas na Baixada

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (30), o homem responsável por matar a facadas a mulher trans Julia Nicoly Moreira da Silva , de 34 anos, em Belford Roxo, Baixada Fluminense. O caso aconteceu no dia 26 de julho, no bairro Vila Pauline, quando a vítima foi emboscada dentro da própria casa.De acordo com informações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), o autor do crime foi localizado após trabalho de monitoramento do setor de inteligência da especializada.O suspeito teria um relacionamento com a mulher trans e contou com a ajuda de um comparsa para cometer o crime. Os dois entraram na casa da vítima e, após uma discussão, teriam a amarrado, amordaçado e depois a esfaqueado. Alguns dos golpes atingiram o pescoço e peito de Nicoly.No dia do crime, a dupla foi vista por crianças que brincavam na rua deixando o imóvel no carro da vítima. Os dois tinham as roupas sujas de sangue e levavam também o celular da mulher trans.Segundo a Polícia Civil, as investigações seguem para localizar o segundo envolvido na morte da mulher trans.A vítima trabalhava como técnica de enfermagem no Hospital Getulinho, no Fonseca, em Niterói. Ela foi enterrada no dia 27, no Cemitério da Solidão, em São Gonçalo.