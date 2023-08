Por mais absurdo que isso seja, construíram uma residência no meio da rua. Nem preciso explicar que isso atrapalha os pedestres e veículos de transporte, já que não temos mais espaço porque tiraram nosso direito de ir e vir. Essa situação está acontecendo na Estrada São Mateus, no bairro Jardim Primavera, em Duque de Caxias. Ainda acho importante ressaltar que faz tempo e ninguém fez nada. As pessoas estão mesmo fazendo suas próprias regras.