Diante da incapacidade da Cedae de fornecer água para a população de Mangaratiba, venho pedir ajuda. Segundo a companhia, é necessário que chova para termos água nos canos. Recentemente, com a frente fria, choveu bastante e continuo sem água em casa. É curioso, pois diversos caminhões de água estão fazendo o abastecimento do bairro Parque Bela Vista. Por que lá o serviço funciona e no Centro não?