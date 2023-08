Prefeitura inaugura Ginásio Experimental Tecnológico na Zona Norte

Rio - A prefeitura do Rio inaugurou, nesta quinta-feira (31), mais um Ginásio Experimental Tecnológico (GET) na Zona Norte do Rio. Com capacidade para atender 420 alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, o GET Mata Machado no Alto da Boa Vista faz parte do programa Fábrica de Escola, que já reconstruiu mais de 100 unidades escolares no Rio.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, o GET é considerado o novo Ciep, que promove o pensamento crítico, a sensibilidade humana e a criatividade das crianças. "O ginásio experimental tecnológico é um sonho coletivo que vem sendo realizado aqui na cidade do Rio porque é a escola do futuro, mais alinhada com a sociedade e com o mercado de trabalho", ressaltou o secretário.

Segundo a SME, os GETs são um novo modelo de escola com polos de inovação, pautado pela abordagem STEAM (Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) e alinhado com as tendências mundiais da educação. "Os games, filmes de animação e tudo o que a gente consome hoje nesse mundo digital são feitos usando muito a matemática, não tem jeito. Então, todas as escolas da Prefeitura, a partir de agora, vão ter mais matemática, uma disciplina que é a base dos GETs", afirmou o prefeito Eduardo Paes, durante a inauguração do GET Mata Machado.

O novo modelo de escola traz inovação e convida os estudantes a pensarem em propostas inovadoras e soluções criativas, combinando a abordagem STEAM com a grade curricular normal, que será seguida regularmente. "É uma educação voltada para a parte mais "mão na massa", com ensino mais forte para a matemática e tecnologia. A partir disso, conseguimos fazer com que os nossos alunos possam pensar fora da caixa e possam ser criativos para seguir inovando", explicou Ferreirinha.

A Secretaria Municipal de Educação prevê a inauguração de mais de 70 ginásios até o final deste ano. A pasta informou, ainda, que até o final da atual gestão municipal, serão 200 GETs no Rio.