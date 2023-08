Com mais de 200 horas de programação, Bienal do Livro promove edição comemorativa de 40 anos

Rio - Todos os caminhos levarão ao Riocentro, na Zona Oeste, a partir desta sexta-feira (1º), às 9h, quando terá início a edição comemorativa de 40 anos da Bienal do Livro, que reunirá mais de 300 autores até o dia 10 de setembro. Com uma grande estrutura, o evento vai debater temas como Inteligência artificial (IA) e a capacidade humana de se emocionar. Os organizadores esperam receber um público de 600 mil pessoas nos dez dias do festival.

Com mais de 200 horas de programação, a proposta desta edição é trazer diferentes formatos e narrativas. Além de grandes autores e celebridades, editoras independentes vão marcar presença, oferecendo um cardápio para todos os gostos: do universo geek ao cristão, passando por política, quadrinhos, mangás, romances e histórias brasileiras.



Entre as novidades, destaque para os formatos "Em Primeira Pessoa", "Páginas no Palco" e o "Páginas na Tela", que prometem movimentar a Estação Plural, um dos mais importantes espaços da festa. Há ainda um novo local de diversão e efervescência, batizado de "Palavra-Chave". Nesta edição, o número de estandes é recorde: mais de 300.

O "Páginas na Tela" terá curadoria da cineasta, escritora e diretora Rosane Svartman. Autora da novela "Vai na Fé", que foi sucesso na grade da TV Globo, ela vai debater obras literárias que deram origem a filmes, novelas, séries e minisséries. Ao Meia Hora, Rosane fala sobre o novo desafio. "'Páginas na Tela' é um espaço para conversas sobre histórias que estão por toda parte: nos livros, nas telas e em todas as mídias. São histórias brasileiras que atravessam gerações e que também deslizam por diferentes meios em um ecossistema que é o espírito da nossa época: tudo ao mesmo tempo. Espero que seja um espaço pra troca e reflexão sobre as histórias que perpassam por essas mídias todas", diz a autora.

O roteirista e escritor Raphael Montes, autor de "Bom Dia, Verônica", também participará do espaço, contando sobre o processo da adaptação literária para produto audiovisual. Com mais de 10 livros publicados, o escritor vai palestrar em diversas mesas nos dias 3, 6, 7 e 10.

Em entrevista ao DIA, Raphael Montes contou sobre sua expectativa com esta edição. "Tenho alegria de voltar a Bienal como autor. Agora, eu percebo uma grande mudança, onde os escritores nacionais estão brilhando - é a Bienal dos autores brasileiros. Eu entrei nesse mundo audiovisual com o objetivo de me comunicar com mais gente. Além de falar das minhas adaptações da literatura para obra audiovisual, pretendo explicar a diferença entre escrever para televisão, séries e filmes. Acho brilhante ter um espaço para falarmos sobre isso. A gente precisa deste evento", disse o escritor.

Doze milhões de visitantes

Presente na memória afetiva do carioca, a Bienal, que entra em sua 21° edição, acumula a impressionante marca de 12 milhões de visitantes. Maurício de Sousa, Ziraldo, Ana Maria Machado e Ruy Castro estão entre os autores com mais participações. Ziraldo, no entanto, não estará da edição deste ano, por conta de problemas de saúde, assim como Zuenir Ventura.

A direção artística do evento é assinada pela jornalista, atriz e apresentadora Bianca Ramoneda. "Temos falado muito sobre o impacto da IA em nossas vidas e para onde essa nova realidade nos leva. A verdade é que IA não existe sem o ser humano como ponto de partida. Todo o universo de dados vem dessa fonte humana, que tem algo único: um coração que sente e se emociona. O evento é, em si, um coração que pulsa e abastece um imenso organismo, formando um mapa com muito conhecimento. Diversos conteúdos e experiencias se cruzam e se encontram lá", analisa Bianca.

Tatiana Zaccaro, diretora de Negócios da GL events Brasil, empresa que organiza a Bienal, diz que a expectativa para a abertura é grande. "Está muito claro para a gente que a Bienal é um evento muito querido e que faz parte do calendário da cidade. Ao longo desses 40 anos, ela deixou de ser uma feira de livros e se transformou em um festival de cultura e entretenimento, com experiências que transcendem o formato do livro físico para um conceito de leituras elásticas, permeando cinema, música e games."

Atrações

Entre os autores nacionais e internacionais confirmados, destaque para Itamar Vieira Jr., Conceição Evaristo, Laurentino Gomes, Valter Hugo Mãe, Miriam Leitão, Cassandra Claire, Julia Quinn, Lynn Painter, Neal Shusterman, Jenna Evans Welch e Abdi Nazemian. A programação completa pode ser conferida aqui

Sempre disputado por conta dos encontros entre leitores e autores, o tradicional "Café Literário" foi renovado. Neste lugar, é possível ver performances, ouvir histórias sobre família ou a trajetória de um grande intelectual e conversar sobre assuntos do cotidiano. O espaço também vai se transformar, nas duas sextas-feiras do festival, em uma mesa de bar, que contará com convidados e o melhor do Rio.



Haverá, ainda, um animado baile de máscaras com a presença de Julia Quinn, autora do sucesso "Os Bridgertons". "Estou muito animada. Espero ver todos vocês no baile e quero acrescentar apenas uma coisa: como é maravilhoso que o Brasil tenha esse evento incrível para celebrar os livros. Isso é algo que a gente precisa fazer mais", comemora a escritora.

A estrutura

O festival vai privilegiar os jardins do Riocentro. Foram criados espaços, que poderão receber até 850 pessoas por sessão. A gastronomia entrou no cardápio e o evento contará com food trucks pela primeira vez, além de um ambiente de convivência ao redor do lago.

A Bienal ocupará três pavilhões. No Pavilhão das Artes funcionará a bilheteria, credenciamento e balcão de informações. O Laranja contará com o espaço infantil "Uma grande aventura leitora", um boulevard literário e a Praça de Alimentação. Já o Azul terá a Palavra-Chave e a Praça de Autógrafo.



Educação infantil

A Bienal do Livro também preparou um espaço exclusivo para programação infantil. Pensando em estratégias que estimulassem a formação de novos leitores, o evento ofercerá uma área de 600 m2, com três ambientes e homenagem ao clássico "Alice no País das Maravilhas", especialmente para os pequenos.

Nele, o público poderá se divertir com jogos temáticos e paredes interativas, entre outras atrações. As experiências imersivas dão o tom do segundo espaço, que dá "vida" aos grandes clássicos da literatura. "Pinóquio", por exemplo, é lembrado por meio de uma baleia gigante, onde as crianças poderão entrar e assistir a filmes.

O terceiro ambiente leva a proposta de uma grande festa e será o ponto de encontro entre autores e leitores. Ninguém menos que o Chapeleiro Maluco fará as honras como DJ, tocando ao vivo para a criançada. Outros nomes que integram a memória afetiva de adultos e crianças vão dividir a cena com os personagens de Alice, como a Emília, o Menino Maluquinho e a Turma da Mônica.

Em comemoração aos 60 anos da personagem criada por Mauricio de Sousa, a abertura para o público, nesta sexta-feia (1), terá um "Parabéns pra Você" com a participação do cartunista e da filha, que se tornou a inspiração para os famosos gibis.

Serviço:



Data: 1º a 10 de setembro



Local: Riocentro, Barra da Tijuca





Ingressos à venda no site

Valor: a partir de R$ 19,50

Horários:



1 de setembro (sexta-feira) - 09h às 21h

2 de setembro (sábado) - 10h às 22h

3 de setembro (domingo) - 10h às 22h

4 de setembro (segunda-feira) - 09h às 21h

5 de setembro (terça-feira) - 09h às 21h

6 de setembro (quarta-feira) - 09h às 21h

7 de setembro (quinta-feira) - 09h às 22h

8 de setembro (sexta-feira) - 09h às 22h

9 de setembro (sábado) - 10h às 22h

10 de setembro (domingo) - 10h às 22h

