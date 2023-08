Construção irregular é demolida em prédio no Leblon

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) demoliu, na manhã desta quinta-feira (31), uma loja que estava sendo construída de maneira irregular na área de lazer de um prédio na Cruzada São Sebastião, no Leblon, Zona Sul do Rio. Drogas foram encontradas dentro de uma mesa de sinuca que estava no local.



O imóvel possuía cerca de 85m² e iria funcionar como bar. Segundo a Seop, a área sofre com a influência do crime organizado. Na ação, os agentes encontraram pinos de cocaína dentro de uma mesa de bilhar. Além disso, a obra não teria autorização ou licença prévia e o responsável pelo lugar já tinha sido notificado sobre a ilegalidade.



Brenno Carnevale, secretário de Ordem Pública, comentou sobre a operação. "Segundo informações de inteligência, a construção serviria para lavagem de dinheiro do crime organizado. É importante destacar também que nas últimas três semanas realizamos demolições também em Campo Grande, Santa Cruz, na Rocinha, em dois prédios da Ilha da Gigóia e também na Leopoldo Bulhões", disse.



Também participaram da ação agentes da Guarda Municipal, da Comlurb e Polícia Militar.



Desde de 2021, a Secretaria de Ordem Pública já realizou 2.876 demolições de construções irregulares por todo o município do Rio, sendo 75% dessas em áreas sob influência do crime organizado.