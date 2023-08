Fitch revisa ratings de Banco do Brasil, Caixa e outras 13 instituições financeiras brasileiras

São Paulo - A Fitch anunciou nesta quinta-feira, 31, a revisão da nota de crédito de 15 instituições financeiras brasileiras após ter elevado o rating soberano do Brasil para BB. Entre as ações, a agência melhorou de "AA(bra)" para "AAA(bra)" as classificações de Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco XP. Todos permanecem com perspectiva estável.



Segundo a instituição, as mudanças refletem não uma melhora na qualidade de crédito, mas a alteração na escala nacional e no risco relativo. "Os fundamentos de crédito destes emissores permanecem os mesmos, mas seus fundamentos, em relação aos emissores locais de outros setores, melhoraram", explica.



Confira a lista de ratings revisado:

Emissores cujos ratings foram elevados de "AA(bra)" para "AAA(bra)"



- Banco do Brasil;



- Caixa Econômica Federal;



- Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES);



- Banco da Amazônia;



- Banco do Nordeste do Brasil;



- Banco BTG Pactual;



- Banco Pan;



- BTG Pactual Holding;



- Banco XP;



- Desenvolve SP Agência de Fomento do Estado de São Paulo (Desenvolve);



- Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes);



- Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul.



Emissores cujos ratings foram elevados de "AA-(bra)" para "AA+(bra)"



- Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul);



- Banco do Estado de Sergipe (Banese);



- Banestes - Banco do Estado do Espírito Santo.