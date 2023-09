PM envolvido na morte de vereador de Maricá e filho se entrega à polícia

Rio - O suspeito pelo homicídio do vereador Ismael Breve e de seu filho Thiago André Marins de Marins, em Maricá , ocorrido há quatro anos, se entregou à polícia nesta quinta-feira (31). Davi de Souza Esteves, conhecido como subtenente Davi, de 58 anos, é agente reformado da PM e estava foragido desde o último dia 24, quando o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio (MPRJ) realizou uma operação, que prendeu outros dois envolvidos no crime.Davi se entregou na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), em Niterói. De acordo com a Polícia Civil, Rodrigo José Barbosa da Silva, vulgo "Rodrigo Negão", de 42 anos, e a ex-companheira de Thiago André, Vanessa da Matta, conhecida como "Vanessa Alicate", tambés são envolvidos no crime, e foram presos após uma operação da polícia, no último dia 24. Na ocasião, a casa de Davi foi alvo de busca e apreensão. Documentos, munições, cerca de R$ 78 mil em dinheiro vivo e celulares foram apreendidos no local.Segundo as investigações, Vanessa seria a mandante do crime. O carro usado no deslocamento de Rodrigo e Davi foi flagrado por câmeras de segurança de Maricá, próximo à casa do vereador , no dia do ocorrido.A Polícia Civil investiga ainda o envolvimento de Davi e Rodrigo em outros dois crimes. Eles são suspeitos no assassinato de Romário da Silva Barros, morto devido ao seu trabalho como jornalista investigativo em Maricá. A vítima foi morta quando voltava para casa de carro.O outro crime teria sido cometido contra Sidnei da Silva. A vítima era ex-cunhado de Rodrigo, e teria sido morto após uma discussão na rua, poucos dias antes do crime, com a esposa de "Rodrigo Negão"