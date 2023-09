'Ocupa Direitos Humanos' vai fazer ação social para moradores da Serrinha

Rio - Moradores da comunidade da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte do Rio, vão receber uma ação social, nesta sexta-feira (1º), em celebração pelos 10 anos do projeto Ocupa Direitos Humanos, criado pela Comissão de Direitos Humanos da Alerj. A estimativa é que 500 pessoas sejam beneficiadas com a iniciativa. A ação vai oferecer emissão de documento de identidade, segunda via de certidões, atendimento por médicos e enfermeiros da Clínica da Família, incluindo vacinação e avaliações, além de trancistas e serviço "limpa nome".

O projeto social conta com a parceria da Comissão Especial de Combate ao Racismo da Câmara

Municipal do Rio, do Grupo Jongo da Serrinha e da Associação de Moradores do Complexo da Serrinha.



A iniciativa, que reúne ativistas, movimentos sociais, organizações não governamentais e instituições, visa levar garantias básicas às populações das favelas e periferias, onde serão oferecidos diversos serviços gratuitos, atrações culturais e espaço kids. A proposta é conversar com os moradores sobre os direitos à cidadania, bem como fazer atendimentos específicos.



Entre as instituições parceiras, estão a Defensoria Pública, o Detran e a Clínica da Família. O atendimento será a partir das 10h, no Campo da Balaiada, na comunidade da Serrinha.