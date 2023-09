Final histórica na Cidade do Samba

O dia chegou! A Cidade do Samba recebe hoje, a partir das 18h, com entrada gratuita, a grande final do concurso que define a corte do Carnaval carioca de 2024. A decisão é histórica, afinal, pela primeira vez a Riotur abriu inscrições para todas as escolas de sambas e blocos e a disputa teve 106 candidatas. Hoje são 10 mulheres que concorrem ao posto de Rainha, 1ª Princesa e 2ª Princesa. E cinco homens que disputam o posto de Rei Momo. Diogo Nogueira promete grande show para celebrar o evento. O site Carnavalesco transmite todos os detalhes ao vivo, a partir das 20h30.

A vencedora, além do título e da coroa, levará para casa um prêmio de R$ 45 mil. Já a segunda e terceira colocadas, escolhidas pelo júri e por meio do voto popular, serão nomeadas Princesas e irão faturar a quantia de R$ 32.500 cada. O Rei Momo do Carnaval de 2024 vai receber prêmio de R$ 45 mil. O segundo colocado será eleito vice-Rei Momo e receberá a quantia de R$ 8 mil.

Critérios do júri

"A Riotur tornou a disputa pluralizada, com candidatos de faixas etárias e perfis diversificados. A marca do Carnaval do Rio de Janeiro", ressaltou Ronnie Costa, presidente da Riotur.

A Corte Real vai ser escolhida pelo somatório das notas de 10 jurados. A comissão julgadora vai atribuir às candidatas notas observando os seguintes quesitos: sociabilidade e facilidade de expressão; simpatia e espírito carnavalesco; harmonia de linhas físicas e domínio da arte de sambar.