Os guardas de trânsito que ficam na rotatória do bairro Camboinhas, em Niterói, são totalmente despreparados. Além de se acharem donos da rua, não têm respeito pelos moradores e fazem questão de resolver os problemas com má vontade e grosseria. Eles chegam até a gargalhar vendo situações caóticas no trânsito. Esse pessoal devia nos ajudar, não atrapalhar.