santo do dia

Santa Dorotéia

Nasceu na atual Turquia, por volta do ano 283. Ela cresceu em uma família cristã e desde cedo demonstrou grande amor por Deus. Sua beleza física atraiu a atenção do prefeito da cidade, que tentou forçá-la a renunciar à sua fé e casar-se com ele. Ela recusou firmemente suas propostas e, por isso, foi presa e submetida a torturas. No entanto, ela permaneceu firme em sua fé, enfrentando cada desafio com coragem até, enfim, ser condenada à morte. De acordo com a tradição, um jovem chamado Teófilo testemunhou sua fé, e converteu-se logo após. Eles foram decapitados juntos.