Capa preta intima pai e filho

A Vara de Execuções Penais, do Tribunal de Justiça do Rio, expediu mandados de intimação contra Rafael de Souza Bussamra e Roberto Martins Bussamra, filho e pai condenados pela morte de Rafael Mascarenhas, filho da atriz Cissa Guimarães. Eles devem se apresentar em até 15 dias para cumprir suas penas na prisão.

De acordo com o TJRJ, a intimação será cumprida por um oficial de Justiça. Rafael e Roberto têm 15 dias, após a intimação, para se apresentarem na Vara de Execuções Penais.

Em julho deste ano, a Justiça do Rio recebeu uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que determina o retorno dos dois para a prisão. A dupla, que cumpria serviços comunitários, voltará a cumprir suas penas em um regime semiaberto em breve.

Rafael terá que cumprir uma pena de três anos e seis meses de detenção, mais suspensão da habilitação para dirigir por igual período. Já Roberto ficará preso por três anos, 10 meses e 20 dias, mais pagamento de 18 dias-multa, à razão mínima diária.

O MPRJ denunciou o motorista por homicídio doloso (posteriormente desclassificado para culposo), participação em competição automobilística não autorizada, afastamento do local do acidente, inovação artificiosa em caso de acidente automobilístico e corrupção ativa. Rafael tinha 18 anos quando foi atropelado andando de skate no túnel, que estava fechado para o trânsito.