Sempre pedimos ajuda com problemas na Avenida Brasil e, quando fazem alguma coisa, é para piorar tudo. A recente mudança na passarela de número 1 ficou horrível. Colocaram o ponto de ônibus no paredão do cemitério, num lugar totalmente escuro. Fazer isso no Rio de Janeiro é pedir para o trabalhador ser assaltado. Já não basta não ter lugar para sentar.