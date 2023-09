O Méier está totalmente largado. Presenciei, novamente, um roubo, durante a noite. Um motorista estava mexendo no celular com a janela aberta quando um rapaz numa moto se aproximou e deu o bote nele. Isso na esquina entre as ruas Vinte e Quatro de Maio e Lins de Vasconcelos. Esses pontos já estão ganhando fama por causa da falta de policiamento.