santo do dia

São Gregório Magno

Também conhecido como Papa Gregório I, foi uma figura proeminente na história da Igreja Católica. Ele nasceu por volta de 540, em Roma, e cresceu num ambiente de fé. Antes de se tornar Papa, Gregório serviu como prefeito de Roma. No entanto, ele sentiu um chamado interior para uma vida monástica e, após a morte de seu pai, converteu sua casa no Mosteiro de Santo André, onde ele viveu uma vida de oração e de estudo. Em 590, Gregório foi eleito Papa, uma posição que relutou em aceitar. Seu papado ficou marcado por uma profunda preocupação com a caridade e a evangelização.