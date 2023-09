Abram alas pra realeza

Épico. A palavra resume o sentimento que imperou na final que elegeu os representantes da Corte Real de 2024, em uma disputa com 10 candidatas para o título de Rainha e Princesas e cinco finalistas para o posto de 1º Rei Momo e Único. As informações são do site Carnavalesco.

Os eleitos são a Rainha Gabriella Mendes Medeiros (Mocidade Independente de Padre Miguel); a 1ª Princesa Bruna dos Santos Gomes de Menezes (Mangueira); a 2ª Princesa Ana Carolina de Souza (Unidos de Bangu); o Rei Momo Caio César (Mangueira) e o Vice-Rei Momo João Vitor Tavares (Rosas de Ouro).

A nova Corte carnavalesca foi eleita na disputa mais acirrada da História da Riotur. O resultado teve como base o somatório das notas de 10 jurados, (de 1 a 5), e com o adicional de 3 pontos para o mais votado pelo júri popular. Mais de 200 mil pessoas ajudaram a escolher em votação no portal de notícias G1, que encerrou às 18h de sexta-feira, um recorde para as disputas.

Os vencedores recebem premiação em dinheiro: a Rainha leva R$ 45,5 mil. Já as Princesas, R$ 32,5 mil cada. O Rei Momo ganha R$ 45 mil e o Vice-Rei, R$ 8 mil.

Centenas de pessoas marcaram presença na final, que teve a Cidade do Samba como palco e show de Diogo Nogueira. Quem estava em casa assistiu à transmissão em tempo real pelo canal oficial da Riotur no Youtube. O apresentador da noite foi o apoteótico comentarista Milton Cunha.