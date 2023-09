Rainha é passista show da Mocidade

Representante da Mocidade Independente de Padre Miguel, a microempreendedora do ramo alimentício Gabriella Mendes Medeiros, de 20 anos, superou mais de 100 candidatas em cinco etapas e conquistou a coroa de Rainha.

"Estou muito feliz, muito emocionada por estar representando a nossa grande festa. Foi uma grande emoção estar nesse concurso, que me fez evoluir durante esse um mês de competição, me fez crescer, me fez ver os meus erros e querer acertar. Teve muito sacrifício, mas graças a Deus consegui e agora sou a Rainha do Carnaval", disse ao site Carnavalesco, sem conter a emoção.

Além do trabalho como microempreendedora, Gabriella Mendes é passista show da Mocidade. A trajetória dela na Estrela-Guia de Padre Miguel teve início ainda na infância, sendo mais de uma década dedicada à ala que é comandada por George Louzada.