SANTA ROSÁLIA: Nasceu em Palermo, por volta do ano 1130. Ela abandonou sua vida de conforto e se retirou para uma caverna no Monte Pellegrino, onde passou grande parte de sua vida em oração e contemplação. Durante sua reclusão, Santa Rosália acreditava que Deus a chamava para interceder pelo povo de Palermo, que estava sofrendo com doenças e pragas. Segundo a tradição, ela teve visões que a inspiraram a sair de sua reclusão e a ajudar a cidade.