santo do dia

Santa Teresa de Calcutá

Existem poucos registros sobre sua infância e juventude, pois ela não gostava de falar muito sobre si. Se sabe que apenas com 18 anos, sentiu o chamado para consagrar-se totalmente na vida religiosa com Deus, mediante consentimento de seus pais. Seu sonho sempre foi o trabalho com os pobres na Índia. Sendo assim, as superioras enviaram-na para fazer o noviciado no campo do apostolado. Ela partiu para a Índia em 1931. Anos depois, recebeu permissão para deixar a escola no convento para devotar-se ao trabalho entre as "favelas" de calcutá. Mesmo doente, Santa Teresa trabalhou até morrer.