Atos públicos em diversos pontos do Rio marcaram os 2 mil dias do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, ontem. O objetivo do protesto era cobrar mais rapidez na investigação do crime. De manhã, membros do Instituto Marielle colocaram uma faixa com os dizeres "2.000 dias sem justiça para Marielle e Anderson" em frente à Câmara Municipal.